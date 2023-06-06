В Новой Каховке затоплено кладбище, что может привести к заражению воды

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В результате разрушений на Каховской ГЭС в Новой Каховке затоплено кладбище.

Фото: https://t.me/OstashkoNews/75693

Это может привести к заражению воды в городе, сообщил замглавы администрации Новой Каховки Сергей Дмитриев.

Это будет еще одной неприятностью после подрыва ГЭС украинскими военными.

"Самое ужасное, что уже сейчас у нас подтоплено кладбище, что уже приведет к серьёзному, большому заражению воды и создаст очень большие трудности именно для гражданского населения", — сказал Дмитриев в эфире "Радио России".

Ранее сообщалось, что удар по Каховской ГЭС этой ночью наносили, предположительно, из РСЗО "Ольха".

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