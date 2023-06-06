Боевики ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС ночью 6 июня из реактивной системы залпового огня "Ольха".
Об этом заявили телеканалу RT в экстренных службах. Удар националистов привёл к разрушению трёх пролётов гидроэнергостанции под давлением воды, сообщили в оперативных службах Херсонской области.
Жителям прибрежных посёлков в Херсонской области нужно быть готовыми к эвакуации на случай ухудшения ситуации, сообщили власти.
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Россиянка поделилась впечатлениями о прошедшем отдыхе в Турции и сообщила о хамском отношении к её соотечественникам на курорте.