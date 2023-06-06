RT: Удар по Каховской ГЭС этой ночью наносили, предположительно, из РСЗО "Ольха"

0:32 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС ночью 6 июня из реактивной системы залпового огня "Ольха".

Фото: Wikipedia

Об этом заявили телеканалу RT в экстренных службах. Удар националистов привёл к разрушению трёх пролётов гидроэнергостанции под давлением воды, сообщили в оперативных службах Херсонской области.

Жителям прибрежных посёлков в Херсонской области нужно быть готовыми к эвакуации на случай ухудшения ситуации, сообщили власти.

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