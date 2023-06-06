Появилась первая реакция боевиков Вооружённых сил Украины после провального контрнаступления.
Об этом со ссылкой на источники сообщает военный обозреватель Юрий Подоляка.
"И есть мнение, что хлопцы были б не против сказать французам прямо, что ваши машины (дрянь)! Это даже не мое, а общее мнение", — цитирует Подоляка источник.
По его словам, французскому лидеру Эммануэлю Макрону украинские войска передают привет.
Сегодня на Купянском направлении бронегруппа ВСУ: 6 танков и лёгкая техника пошла в атаку, но в ходе боя мотострелки 6-й армии ВС РФ отразили атаку, уничтожив два танка, оставшиеся отступили.
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