Появилась первая реакция ВСУ после провального контрнаступления

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Появилась первая реакция боевиков Вооружённых сил Украины после провального контрнаступления.

Фото: regnum.ru

Об этом со ссылкой на источники сообщает военный обозреватель Юрий Подоляка.

"И есть мнение, что хлопцы были б не против сказать французам прямо, что ваши машины (дрянь)! Это даже не мое, а общее мнение", — цитирует Подоляка источник.

По его словам, французскому лидеру Эммануэлю Макрону украинские войска передают привет.

Сегодня на Купянском направлении бронегруппа ВСУ: 6 танков и лёгкая техника пошла в атаку, но в ходе боя мотострелки 6-й армии ВС РФ отразили атаку, уничтожив два танка, оставшиеся отступили.

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