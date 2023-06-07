В Киеве заявили, что Украина имеет одни плюсы от подрыва Каховской ГЭС

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Разрушение Каховской ГЭС выгодно Украине и в военном, и в политическом плане. И понятное дело, что президент Зеленский этого никогда не признает, как не признают и власти.

Фото: https://t.me/OstashkoNews/75693

Об этом сообщил киевский политолог Константин Бондаренко.

"Украина получила определённые преимущества. Но давайте говорить откровенно, что данный подрыв создаёт более предпочтительные условия именно для украинской стороны. А что касается мирных жителей, как бы это ни казалось циничным, ни одна сторона не думает именно о благе мирных жителей, их не принимают в расчёт", — цитирует киевского эксперта "ПолитНавигатор".

Например, ВСУ получила возможность форсирования Днепра, второй плюс — проблемы с поставками воды в Крым, то, что всегда использовал Киев как один из козырей. Плюс ставится под угрозу работа Запорожской АЭС, перечисляет Бондаренко.