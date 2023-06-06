Разрушение Каховской ГЭС не повлияет на вероятность наступления ВСУ, Украина лишь подкорректирует планы.
Об этом сообщил военный обозреватель Юрий Подоляка.
"Сегодня собирается Ставка, там будут решать, потому что планы контрнаступления будут серьёзно пересмотрены. Там нереально наступать, поэтому режим Зеленского этого не сможет", — в эфире "Первого канала" сказал блогер.
Это было неожиданностью для Киева, потому что целое утро ВСУ в авральном режиме вывозили с островов свои плацдармы, которыми они так хвастались. А сегодня утром они целое утро занимались эвакуацией, отметил Подоляка.
ВСУ периодически обстреливали дамбу, зная на что идут, но конкретно сейчас они не были готовы к такому развитию событий, подытожил аналитик.
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