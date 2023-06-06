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Подоляка: для Киева подрыв Каховской ГЭС был такой же неожиданностью

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Силовые структуры

Разрушение Каховской ГЭС не повлияет на вероятность наступления ВСУ, Украина лишь подкорректирует планы.

Подоляка: для Киева подрыв Каховской ГЭС был такой же неожиданностью
Фото: wikimedia.com

Об этом сообщил военный обозреватель Юрий Подоляка.

"Сегодня собирается Ставка, там будут решать, потому что планы контрнаступления будут серьёзно пересмотрены. Там нереально наступать, поэтому режим Зеленского этого не сможет", — в эфире "Первого канала" сказал блогер.

Это было неожиданностью для Киева, потому что целое утро ВСУ в авральном режиме вывозили с островов свои плацдармы, которыми они так хвастались. А сегодня утром они целое утро занимались эвакуацией, отметил Подоляка.

ВСУ периодически обстреливали дамбу, зная на что идут, но конкретно сейчас они не были готовы к такому развитию событий, подытожил аналитик.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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