Боевики ВСУ возобновили штурм Новодонецкого

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики ВСУ не оставляют попыток атак позиций российской армии на Южно-Донецком направлении. После некоторого затишья киевский режим продолжил активно штурмовать населённый пункт Новодонецкое.

Фото: redstar.ru

Военкор Лисицын сообщил, что в этот раз укронацисты сначала пытались атаковать со стороны дамбы с целью выхода в северную часть посёлка. Они использовали для этого четыре танка.

Далее с запада высадилась пехота на бронированных машинах. В ходе завязавшегося боя ключевая роль была сыграна артиллеристами ВС РФ.

Армия РФ на данный момент уже полностью зачистила Новодонецкое и его окрестности от украинских военных. Российские силы сейчас держат населённый пункт под полным контролем.