Боевики ВСУ не оставляют попыток атак позиций российской армии на Южно-Донецком направлении. После некоторого затишья киевский режим продолжил активно штурмовать населённый пункт Новодонецкое.
Военкор Лисицын сообщил, что в этот раз укронацисты сначала пытались атаковать со стороны дамбы с целью выхода в северную часть посёлка. Они использовали для этого четыре танка.
Далее с запада высадилась пехота на бронированных машинах. В ходе завязавшегося боя ключевая роль была сыграна артиллеристами ВС РФ.
Армия РФ на данный момент уже полностью зачистила Новодонецкое и его окрестности от украинских военных. Российские силы сейчас держат населённый пункт под полным контролем.
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