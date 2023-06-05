Военкор Поддубный сообщил об активной фазе наступления ВСУ на южно-донецком направлении

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

После целой серии манёвров для отвлечения действий и активных попыток прорыва боевики ВСУ начали активную фазу. Судя по всему, далее бои будут идти по нарастающей, заявил военкор Евгений Поддубный.

Фото: yakutsk.ru

Таким образом он прокомментировал заявление Минобороны РФ о крупномасштабном наступлении, начатом киевским режимом с утра 4 июня одновременно на пяти участках на южно-донецком направлении.

В бою участвуют 23-я и 31-я мехбригады из состава стратегических резервов украинской армии, а также другие воинские части.

"Целью противника являлся прорыв нашей обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта, — отметил Поддубный. — Своих задач противник не добился, успеха не имел".

"Восточная" группировка российских войск уничтожила под Донецком свыше 250 укронацистов, три боевые машины пехоты, 16 танков и 21 боевой бронированный автомобиль.