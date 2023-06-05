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Военкор Поддубный сообщил об активной фазе наступления ВСУ на южно-донецком направлении

1:07
Силовые структуры

После целой серии манёвров для отвлечения действий и активных попыток прорыва боевики ВСУ начали активную фазу. Судя по всему, далее бои будут идти по нарастающей, заявил военкор Евгений Поддубный.

Военкор Поддубный сообщил об активной фазе наступления ВСУ на южно-донецком направлении
Фото: yakutsk.ru

Таким образом он прокомментировал заявление Минобороны РФ о крупномасштабном наступлении, начатом киевским режимом с утра 4 июня одновременно на пяти участках на южно-донецком направлении.

В бою участвуют 23-я и 31-я мехбригады из состава стратегических резервов украинской армии, а также другие воинские части.

"Целью противника являлся прорыв нашей обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта, — отметил Поддубный. — Своих задач противник не добился, успеха не имел".

"Восточная" группировка российских войск уничтожила под Донецком свыше 250 укронацистов, три боевые машины пехоты, 16 танков и 21 боевой бронированный автомобиль.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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