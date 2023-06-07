Рогов: в Мелитополе громко

0:26 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики ВСУ в очередной раз предприняли попытку нанесения массированного удара по мирному Мелитополю в Запорожской области.

Фото: https://t.me/absatzmedia/43439

Утром в среду, 7 июня, в городе прогремело несколько взрывов, проинформировал лидер движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

По его словам, российские системы ПВО успешно сработали, защитив мирную жизнь мелитопольцев.