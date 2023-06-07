Боевики ВСУ в очередной раз предприняли попытку нанесения массированного удара по мирному Мелитополю в Запорожской области.
Утром в среду, 7 июня, в городе прогремело несколько взрывов, проинформировал лидер движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
По его словам, российские системы ПВО успешно сработали, защитив мирную жизнь мелитопольцев.
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