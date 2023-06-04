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Бои на Запорожском направлении: ВС РФ поразили позиции ВСУ в десяти населённых пунктах

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Силовые структуры

На запорожском направлении в настоящее время продолжаются активные боевые действия на расстоянии.

Бои на Запорожском направлении: ВС РФ поразили позиции ВСУ в десяти населённых пунктах
Фото: https://t.me/RVvoenkor/44747

Бойцы российской армии за минувшие сутки обстреляли позиции укронацистов в районе Орехова, Камышевахи, Белогорья, Новоандреевки, Новоданиловки, Малиновки, Малой Токмачки, Гуляйпольского и Гуляйполя, Железнодорожного и Ольговского.

Боевики ВСУ в свою очередь нанесли несколько ударов по Бердянску и Мелитополю, сообщает телеграм-канал WarGonzo.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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