Бои на Запорожском направлении: ВС РФ поразили позиции ВСУ в десяти населённых пунктах

0:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На запорожском направлении в настоящее время продолжаются активные боевые действия на расстоянии.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/44747

Бойцы российской армии за минувшие сутки обстреляли позиции укронацистов в районе Орехова, Камышевахи, Белогорья, Новоандреевки, Новоданиловки, Малиновки, Малой Токмачки, Гуляйпольского и Гуляйполя, Железнодорожного и Ольговского.

Боевики ВСУ в свою очередь нанесли несколько ударов по Бердянску и Мелитополю, сообщает телеграм-канал WarGonzo.