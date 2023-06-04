На запорожском направлении в настоящее время продолжаются активные боевые действия на расстоянии.
Бойцы российской армии за минувшие сутки обстреляли позиции укронацистов в районе Орехова, Камышевахи, Белогорья, Новоандреевки, Новоданиловки, Малиновки, Малой Токмачки, Гуляйпольского и Гуляйполя, Железнодорожного и Ольговского.
Боевики ВСУ в свою очередь нанесли несколько ударов по Бердянску и Мелитополю, сообщает телеграм-канал WarGonzo.
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