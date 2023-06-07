Расположенные в южной части Украины поля уже в 2024 году могут стать пустыней вследствие подрыва Каховской ГЭС.
В результате чрезвычайного происшествия без источника воды во временно подконтрольных киевскому режиму районах Херсонской области остаются 94 процента оросительных систем, а на подконтрольных Украине территориях Запорожской области — 74 процента. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном портале украинского Минагропрома.
"Без Каховского водохранилища пострадают не только аграрии и водопользователи, но и источники питьевого водоснабжения населённых пунктов", — проинформировало профильное ведомство.
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