Разрушение дамбы на Каховской ГЭС поставило под угрозу 22 тысячи человек в зоне разлива

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В зоне риска подтопления в результате подрыва дамбы на Каховской ГЭС оказались не менее 22 тысяч граждан. "Ведомости" пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление руководителя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко.

Фото: wikimedia.com

Редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский акцентировал внимание на том, что последствия затопления оказались более тяжёлыми для левого побережья реки Днепр. Огромный ущерб нанесён также зданиям и иному имуществу, отметил он.

Сильнее остальных населённых пунктов пострадала Новая Каховка. Из заявления мэра города Владимира Леонтьева следует, что разрушена часть линий электропередачи, и жители ряда районов остались в итоге без электроснабжения.