В зоне риска подтопления в результате подрыва дамбы на Каховской ГЭС оказались не менее 22 тысяч граждан. "Ведомости" пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление руководителя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко.
Редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский акцентировал внимание на том, что последствия затопления оказались более тяжёлыми для левого побережья реки Днепр. Огромный ущерб нанесён также зданиям и иному имуществу, отметил он.
Сильнее остальных населённых пунктов пострадала Новая Каховка. Из заявления мэра города Владимира Леонтьева следует, что разрушена часть линий электропередачи, и жители ряда районов остались в итоге без электроснабжения.
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