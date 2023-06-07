Телеграм-канал "ОперацияZ.Военкоры Русской весны" сообщил об успешной операции, проведённой спецназом в Приморском крае.
Сотрудники ФСБ задержали жителя региона, который передавал разведке Украины информацию о военных объектах и силовых структурах РФ.
Ведомство уточнило, что пресекло противоправную деятельность предателя, имеющего причастность к госизмене в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки украинского Минобороны.
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