ФСБ задержала жителя Приморья за сотрудничество с украинской разведкой

0:31 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Телеграм-канал "ОперацияZ.Военкоры Русской весны" сообщил об успешной операции, проведённой спецназом в Приморском крае.

Фото: РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали жителя региона, который передавал разведке Украины информацию о военных объектах и силовых структурах РФ.

Ведомство уточнило, что пресекло противоправную деятельность предателя, имеющего причастность к госизмене в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки украинского Минобороны.