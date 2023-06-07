Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что после разрушения Каховской ГЭС часть российских минных полей оказалась подтоплена. Об этом он сообщил в эфире "Соловьев Live".
Военнослужащие, отметил Сальдо, знают где эти поля расположены. Сейчас они занимаются этим вопросом.
Напомним, в ночь на 6 июня украинские боевики обстреляли Каховскую ГЭС. Это привело к разрушению 11 из 28 пролетов станции. Вода из водохранилища затопила близлежащие территории.
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