Сальдо: после разрушения Каховской ГЭС часть минных полей была подтоплена

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что после разрушения Каховской ГЭС часть российских минных полей оказалась подтоплена. Об этом он сообщил в эфире "Соловьев Live".

Фото: Кубанские новости

Военнослужащие, отметил Сальдо, знают где эти поля расположены. Сейчас они занимаются этим вопросом.

Напомним, в ночь на 6 июня украинские боевики обстреляли Каховскую ГЭС. Это привело к разрушению 11 из 28 пролетов станции. Вода из водохранилища затопила близлежащие территории.