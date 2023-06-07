Медведев: враг и помогающий ему Запад готовы на всё, чтобы стереть Россию с лица Земли

Бывший президент России, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев обвинил Украину и Запад в желании уничтожить РФ.

Фото: mk.ru

"Враг и западный мир, который его поддерживает, готовы на всё, чтобы стереть нашу страну с лица земли", — написал чиновник в своём официальном Telegram-канале.

Политик призвал достойно ответить на эти намерения. Как подчеркнул экс-лидер РФ, её армия превосходит противников в авиации, бронетанковых войсках и высокоточном оружии. Также Медведев указал на силу духа россиян.

По словам зампреда СБ, Москва должна остановить ВСУ и запустить своё наступление. Его цель — ликвидация "нацистского режима, который окопался в стране 404", заключил чиновник.