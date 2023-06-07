Бывший президент России, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев обвинил Украину и Запад в желании уничтожить РФ.
"Враг и западный мир, который его поддерживает, готовы на всё, чтобы стереть нашу страну с лица земли", — написал чиновник в своём официальном Telegram-канале.
Политик призвал достойно ответить на эти намерения. Как подчеркнул экс-лидер РФ, её армия превосходит противников в авиации, бронетанковых войсках и высокоточном оружии. Также Медведев указал на силу духа россиян.
По словам зампреда СБ, Москва должна остановить ВСУ и запустить своё наступление. Его цель — ликвидация "нацистского режима, который окопался в стране 404", заключил чиновник.
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