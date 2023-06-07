ВСУ начали атаку на Запорожском фронте, но отступили, потеряв бронетехнику США

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) пошли в наступление на Запорожском фронте. Они бросили в бой американскую бронетехнику. Об этом сообщают в среду военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Фото: Википедия

По данным репортёров, в данный момент бронегруппа ВСУ и штурмовая рота пехоты атакует в направлении населённых пунктов Лобковое — Пятихатка.

В наступлении участвуют в том числе бронемашины НАТО: четыре БТР/БМП М113, два танка и "Хаммеры".

Российские военные отбивают атаку, часть техники подорвалась на минах, по остальным бьёт артиллерия, пишут авторы издания.

Сообщается, что две американские бронемашины подорвались на минном поле, бронегруппа остановилась и под огнём артиллерии начала отходить назад. Также ещё две единицы бронетехники брошены на минном поле, оставшиеся отступили, по району их базирования продолжает работать артиллерия ВС РФ.

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