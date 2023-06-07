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Рогов: ВСУ хотят перебросить 10 000 боевиков на Запорожское направление

0:38
Силовые структуры

На правом берегу Днепра в подконтрольной Киеву части Херсонской области боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) начали выстраивать линию обороны, чтобы освободившуюся крупную группировку перебросить на Запорожское направление, сообщил политик Владимир Рогов.

Рогов: ВСУ хотят перебросить 10 000 боевиков на Запорожское направление
Фото: n4k.ru

По его словам, сегодня это видно даже визуально. Речь может идти о группировке в 10 тысяч и более боевиков ВСУ, считает он.

Ранее военный обозреватель Виктор Баранец рассказал о новой американской тактике, которую стали активно применять ВСУ в ходе боевых действий.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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