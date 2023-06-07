На правом берегу Днепра в подконтрольной Киеву части Херсонской области боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) начали выстраивать линию обороны, чтобы освободившуюся крупную группировку перебросить на Запорожское направление, сообщил политик Владимир Рогов.
По его словам, сегодня это видно даже визуально. Речь может идти о группировке в 10 тысяч и более боевиков ВСУ, считает он.
Ранее военный обозреватель Виктор Баранец рассказал о новой американской тактике, которую стали активно применять ВСУ в ходе боевых действий.
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