Рогов: ВСУ хотят перебросить 10 000 боевиков на Запорожское направление

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На правом берегу Днепра в подконтрольной Киеву части Херсонской области боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) начали выстраивать линию обороны, чтобы освободившуюся крупную группировку перебросить на Запорожское направление, сообщил политик Владимир Рогов.

Фото: n4k.ru

По его словам, сегодня это видно даже визуально. Речь может идти о группировке в 10 тысяч и более боевиков ВСУ, считает он.

Ранее военный обозреватель Виктор Баранец рассказал о новой американской тактике, которую стали активно применять ВСУ в ходе боевых действий.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.