Депутат Затулин призвал Белоруссию активнее помогать России в спецоперации

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Зампред Комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что Минску стоит больше помогать Москве при проведении военной спецоперации на Украине.

Фото: tut.by

"Было бы полезно с учётом географической близости добиться, чтобы и Белоруссия приняла в этом (СВО — Прим. ред.) участие", — отметил депутат, слова которого приводит URA.RU.

По мнению парламентария, Минск способен разрешить Вооружённым силам Российской Федерации действовать на территории Белоруссии. Необходимость в этом может возникнуть, предупредил член ГД.