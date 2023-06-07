Зампред Комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что Минску стоит больше помогать Москве при проведении военной спецоперации на Украине.
"Было бы полезно с учётом географической близости добиться, чтобы и Белоруссия приняла в этом (СВО — Прим. ред.) участие", — отметил депутат, слова которого приводит URA.RU.
По мнению парламентария, Минск способен разрешить Вооружённым силам Российской Федерации действовать на территории Белоруссии. Необходимость в этом может возникнуть, предупредил член ГД.
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