Военкор Сладков: бойцы ВС РФ отбивают атаки ВСУ под Запорожьем

Военкор Александр Сладков проинформировал о ситуации на фронте на Запорожском направлении, в частности, под населёнными пунктами Жеребянки и Лобковое.

Фото: Telegram-канал Александра Сладкова

Утром в среду, 7 июня, российские военнослужащие успешно отбили атаку ВСУ. Однако, боевики тут же предприняли очередную попытку наступления. В настоящее время киевский режим вновь бросает вперёд броню восточнее Каховского водохранилища.

"Враг лезет, если по прямой, в сторону Мелитополя, — сообщил Сладков. — Линия обороны там многослойная, как хороший медовый пирог".

По мнению военкора, никаких перспектив под Запорожьем у врага нет.