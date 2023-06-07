Военкор Александр Сладков проинформировал о ситуации на фронте на Запорожском направлении, в частности, под населёнными пунктами Жеребянки и Лобковое.
Утром в среду, 7 июня, российские военнослужащие успешно отбили атаку ВСУ. Однако, боевики тут же предприняли очередную попытку наступления. В настоящее время киевский режим вновь бросает вперёд броню восточнее Каховского водохранилища.
"Враг лезет, если по прямой, в сторону Мелитополя, — сообщил Сладков. — Линия обороны там многослойная, как хороший медовый пирог".
По мнению военкора, никаких перспектив под Запорожьем у врага нет.
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