Подразделения вооружённых сил Украины (ВСУ) снова начали мощное наступление на Запорожском направлении в районе города Орехова в Пологовском районе. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в среду в своём Telegram-канале.
Издание отмечает, что бронегруппы ВСУ со значительным количеством танков и лёгкой бронетехники пошли на прорыв после артподготовки.
Сейчас силы противника встречают огнём российские разведчики, мотострелки и артиллеристы. Также на помощь идут танки, по врагу бьют гаубицы и установки РСЗО. У врага уже есть потери в бронетехнике, добавили репортёры.
Ранее сегодня уже сообщалось об атаке ВСУ на Запорожском участке фронта с применением американской техники.
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