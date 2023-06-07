"РВ": ВСУ начали мощное наступление на Запорожском фронте со стороны Орехова

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Подразделения вооружённых сил Украины (ВСУ) снова начали мощное наступление на Запорожском направлении в районе города Орехова в Пологовском районе. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в среду в своём Telegram-канале.

Фото: https://nektonemo.livejournal.com

Издание отмечает, что бронегруппы ВСУ со значительным количеством танков и лёгкой бронетехники пошли на прорыв после артподготовки.

Сейчас силы противника встречают огнём российские разведчики, мотострелки и артиллеристы. Также на помощь идут танки, по врагу бьют гаубицы и установки РСЗО. У врага уже есть потери в бронетехнике, добавили репортёры.

Ранее сегодня уже сообщалось об атаке ВСУ на Запорожском участке фронта с применением американской техники.

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