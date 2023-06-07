Наступление ВСУ на Запорожском фронте: у Орехова массово пылают танки врага

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Запорожском фронте у Орехова после разведки боем Армия Украины несколькими бронегруппами пошла в сторону Токмака.

Фото: Всероссийское казачье общество

Попытка атаки также была в районах Работино и Белогорье. Передовые бронемашины стали подрываться на минах и попали под огонь артиллеристов ВС РФ.

70-й и 291-й полки устроили украинцам горячий прием, а спецназ и разведчики ЮВО сожгли технику ПТУРами. Позже в бой вступили ВКС РФ — боевые вертолеты нанесли удары по врагу.

Точный состав задействованных сил ВСУ пока неизвестен.