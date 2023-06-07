На Запорожском фронте у Орехова после разведки боем Армия Украины несколькими бронегруппами пошла в сторону Токмака.
Попытка атаки также была в районах Работино и Белогорье. Передовые бронемашины стали подрываться на минах и попали под огонь артиллеристов ВС РФ.
70-й и 291-й полки устроили украинцам горячий прием, а спецназ и разведчики ЮВО сожгли технику ПТУРами. Позже в бой вступили ВКС РФ — боевые вертолеты нанесли удары по врагу.
Точный состав задействованных сил ВСУ пока неизвестен.
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