В Минобороны Украины заявили, что ВСУ перешли от обороны в наступление на Артёмовском направлении

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины перешли от обороны в наступление на Артёмовском направлении.

Фото: redstar.ru

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По её словам, за прошедшие сутки украинская армия смогла продвинуться на разных участках Артёмовского направления от 200 до 1100 метров.

"Это военная пропаганда, конечно, но враг действительно сильно давит, пытается прорваться. Активно работает артиллерия", — комментируют ситуацию военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Российская армия на этом направлении перешла к обороне, стремясь удержать ранее занятые позиции.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.