Офицер запаса Олег Марзоев сообщил, что его соотечественница Марина с позывным Лондон отправила военным из Северной и Южной Осетии миллион рублей. Об этом написали в EADaily.
По данным офицера, техническую поддержку на сумму 500 тысяч рублей получили осетинские снайперы, которые принимают участие в боях в Запорожской области. Остальную часть средств распределили на 23 профессиональные радиостанции с шифрованием голоса, отметил Марзоев.
Вместе с этим он подчеркнул, что Марина, которая живёт в стране военно-политического блока НАТО, уже материально помогала участникам спецоперации. Такую поддержку офицер назвал символичной.
"Родина живёт в сердце, где бы мы ни были", — заключил Марзоев.
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