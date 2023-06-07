Жительница Лондона передала в поддержку сражающимся на стороне России военным один миллион рублей

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Офицер запаса Олег Марзоев сообщил, что его соотечественница Марина с позывным Лондон отправила военным из Северной и Южной Осетии миллион рублей. Об этом написали в EADaily.

Фото: redstar.ru

По данным офицера, техническую поддержку на сумму 500 тысяч рублей получили осетинские снайперы, которые принимают участие в боях в Запорожской области. Остальную часть средств распределили на 23 профессиональные радиостанции с шифрованием голоса, отметил Марзоев.

Вместе с этим он подчеркнул, что Марина, которая живёт в стране военно-политического блока НАТО, уже материально помогала участникам спецоперации. Такую поддержку офицер назвал символичной.

"Родина живёт в сердце, где бы мы ни были", — заключил Марзоев.