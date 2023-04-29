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Марзоев: ВСУ ударили из HIMARS по базе российских офицеров в зоне СВО

1:22
Силовые структуры

Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) выпустили три ракеты HIMARS по зданию, в котором проживали офицеры Владикавказского гарнизона 58-й армии. Об этом сообщил в своём Telegram-канале военный эксперт, офицер запаса Олег Марзоев со ссылкой на очевидцев.

Марзоев: ВСУ ударили из HIMARS по базе российских офицеров в зоне СВО

По его словам, прилёт ракет якобы произошёл в 20 километрах от линии боевого столкновения. Потерь среди российских бойцов чудом удалось избежать.

Эксперт пишет, что две ракеты, попали в само здание, пробили крышу и взорвались между первым и вторым этажами, полностью обрушив их и сложив бетонные перекрытия. Одна из ракет по инерции уже после взрыва пробила ещё одну бетонную плиту в подвал, в центре помещения, где находились в этот момент три офицера, и бетонный пол самого подвала, разлетелась, порубила одновременно осколками корпуса пространство, разбила стены, но практически не затронула людей, находившихся в разных местах комнаты.

Сообщается, что военнослужащие остались почти невредимыми. У одного лёгкая контузия и маленький осколок, двое других просто были шокированы, но быстро пришли в себя.

Официальной информации об этом инциденте пока нет.

 

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Только что! План наступления ВСУ слит! Теперь ясно, где ударит враг
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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