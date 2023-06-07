Под тщательным контролем экс-командующего объединённой группировкой войск, генерала армии Сергея Суровикина были возведены мощные рубежи обороны. Именно благодаря им российские войска успешно отразили первую попытку контрнаступления ВСУ. Об этом сообщил генерал-майор, Герой России Сергей Липовой.
Он объяснил, что оборонительные рубежи были построены по науке инженерной техники и выступили в качестве сдерживающего фактора для наступающих войск.
"Получилось так, что мы незначительными силами, гораздо меньшими в сравнении с теми, которые наступали, успешно отразили атаки, тем самым нанесли моральный и материальный ущерб наступающим войскам ВСУ", — указал Липовой в беседе с URA.RU.
Российская армия подорвала веру киевского руководства в победу, которую так активно раскручивали представители Незалежной, отметил генерал.
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