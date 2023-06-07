Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Банки стран ТС блокируют оплату электроники на рынок РФ
Лионель Месси будет играть за американский футбольный клуб «Интер Майами»
Полив растений: что надо знать
Уничтоженный натовский зенитно-ракетный комплекс: новые подробности
Травяные чаи: какие чем полезны
Экономист Ордов оценил риск возникновения дефицита электроники в России
Бывший вице-президент США заявил, что стране нужны новые руководители
NewsTracker рассказал, где ловить рыбу на Ставрополье в 2023 году
"Град" российской армии остановил ВСУ на автотрассе Орехов-Токмак

Генерал Липовой: ВС РФ отразили наступление ВСУ благодаря обороне, созданной Суровикиным

0:59
Силовые структуры

Под тщательным контролем экс-командующего объединённой группировкой войск, генерала армии Сергея Суровикина были возведены мощные рубежи обороны. Именно благодаря им российские войска успешно отразили первую попытку контрнаступления ВСУ. Об этом сообщил генерал-майор, Герой России Сергей Липовой.

Генерал Липовой: ВС РФ отразили наступление ВСУ благодаря обороне, созданной Суровикиным
Фото: wikimedia.com

Он объяснил, что оборонительные рубежи были построены по науке инженерной техники и выступили в качестве сдерживающего фактора для наступающих войск.

"Получилось так, что мы незначительными силами, гораздо меньшими в сравнении с теми, которые наступали, успешно отразили атаки, тем самым нанесли моральный и материальный ущерб наступающим войскам ВСУ", — указал Липовой в беседе с URA.RU.

Российская армия подорвала веру киевского руководства в победу, которую так активно раскручивали представители Незалежной, отметил генерал.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Об опасности для почек препаратов, содержащих омепразол, пантопразол и другие вещества, предупредил Минздрав РФ

Популярные лекарства для лечения болезней ЖКТ могут быть опасны для почек.

Минздрав РФ предупредил россиян об опасности для почек популярных лекарств для лечения язвы желудка
Зеленский показал фотографию заседания по Каховской ГЭС с главкомом ВСУ Залужным
Появилась фотография заседания по Каховской ГЭС с главкомом ВСУ Залужным
Полный провал: популярные бренды в России не смогли продать ни одной машины в мае 2023 года
Врач перечислила три признака, которые указывают на переизбыток сахара в организме
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
Киноляп или гениальная задумка: внимание зрителей приковал ковёр из фильма "Москва слезам не верит"
Поляки шокированы новыми возможностями туристов из РФ: "Непонятное решение"
Главную опасность секретного оборудования ВСУ назвал эксперт
Главную опасность секретного оборудования ВСУ назвал эксперт
Последние материалы
Экономист Ордов оценил риск возникновения дефицита электроники в России
Бывший вице-президент США заявил, что стране нужны новые руководители
NewsTracker рассказал, где ловить рыбу на Ставрополье в 2023 году
Генерал Липовой: ВС РФ отразили наступление ВСУ благодаря обороне, созданной Суровикиным
"Град" российской армии остановил ВСУ на автотрассе Орехов-Токмак
Бойцы ВДВ "Ланцетом" уничтожили ЗРК Patriot на фронте
Онколог Астраханцев проинформировал граждан РФ о способах вовремя выявить агрессивные виды рака
Родственники Софьи Сапеги узнали о ее помиловании от журналистов
Sohu: Лавров объявил о мощном сдвиге в политике России, США ждут неприятности
Жительница Лондона передала в поддержку сражающимся на стороне России военным один миллион рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников