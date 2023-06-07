Полковник Залесский оценил работу генерала Теплинского на фоне наступления ВСУ

2:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Начало анонсируемого наступления ВСУ началось 4 июня. Противник попытался прорвать оборону ВС РФ на Времевском выступе при поддержке бронетранспортёров Bradley, танков Т-64 и другой бронетехники. В районе Нескучного, Равнополя, Новодаровки и Левадного ВСУ ценой больших потерь вошли в глубину российской обороны на расстояние до одного километра. Об этом рассказал полковник Константин Залесский в эксклюзивном материале для Telegram-канала "Vоенкор Котенок Z".

Фото: redstar.ru

На следующий день ВСУ безуспешно пытались развить наступление на 5-ю общевойсковую армию, но были остановлены огневым поражением и перешли к обороне. Затем была предпринята попытка прорыва на Шахтёрском направлении, где приняли участие боевики, подготовленные в странах НАТО. Там были задействовали французские танки AMX и немецкие Leopard. Развить успех снова не удалось — противник был остановлен огнём артиллерии ВС РФ.

Имея численное превосходство, противник занял Новодонецкое, но вечером 6 июня населённый пункт снова перешёл под контроль российской армии.

"Главным остановившим натовское наступление фактором стало мужество наших бойцов. Высокопоставленные офицеры 5-й 36-й армий отмечают решающую роль генерала Михаила Теплинского", — подчеркнул Залесский.

Генерал выстраивал оборону бригад и дивизий от Угледара и до Днепра, корректировал места расположения минных полей и замаскированные точки установок ПТУР. Лично определял типы боеприпасов, а также ежедневно тренировал бойцов, указал Залесский. Более того, Теплинский точно определил направления ударов противника.

"Сам Теплинский далёк от шапкозакидательских настроений. Отбили, говорит, только первый штурм, главное наступление "натовских" бригад ещё впереди", — рассказал полковник.