Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что график начала украинского наступления утверждён. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Bild*.
"Мы уже утвердили график начала движения наших войск, решение принято", — заявил Зеленский.
Напомним, ВСУ заметно активизировались в последние дни и пытаются атаковать на нескольких направлениях, но пока безуспешно.
Ранее сегодня секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что анонсированное контрнаступление ВСУ до сих пор не началось.
*на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.
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