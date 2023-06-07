Зеленский: график начала движения ВСУ утверждён, решение принято

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что график начала украинского наступления утверждён. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Bild*.

Фото: Телеграм

"Мы уже утвердили график начала движения наших войск, решение принято", — заявил Зеленский.

Напомним, ВСУ заметно активизировались в последние дни и пытаются атаковать на нескольких направлениях, но пока безуспешно.

Ранее сегодня секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что анонсированное контрнаступление ВСУ до сих пор не началось.

*на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.