Секретарь СНБО Данилов заявил, что контрнаступление Киева до сих пор не началось

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Заявленное контрнаступление Киева ещё пока не началось, утверждает секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Фото: Телеграм

По словам представителя официального Киева, все "обязательно заметят", как только ВСУ начнут наступательную операцию.

"Когда мы начнем контрнаступление, все об этом узнают, они увидят его", — сказал Данилов в разговоре с агентством Рейтер.

6 июня глава минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о многочисленных попытках Киева провести наступательные действия в разных местах линии соприкосновения, причём на это украинскими властями было брошено много военных и техники.

Однако попытки наступления Киева провалились благодаря слаженным действиям ВС РФ, украинская армия понесла значительные потери (около 3715 бойцов) и была остановлена.