Заявленное контрнаступление Киева ещё пока не началось, утверждает секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов.
По словам представителя официального Киева, все "обязательно заметят", как только ВСУ начнут наступательную операцию.
"Когда мы начнем контрнаступление, все об этом узнают, они увидят его", — сказал Данилов в разговоре с агентством Рейтер.
6 июня глава минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о многочисленных попытках Киева провести наступательные действия в разных местах линии соприкосновения, причём на это украинскими властями было брошено много военных и техники.
Однако попытки наступления Киева провалились благодаря слаженным действиям ВС РФ, украинская армия понесла значительные потери (около 3715 бойцов) и была остановлена.
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