Вдогонку к отступившим всушникам летят планирующие авиабомбы ФАБ-500

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Запорожском направлении российские войска ударили вслед убегающим боевикам ВСУ.

Фото: wikimedia.com

Вдогонку к отступившим сегодня всушникам летят планирующие авиационные бомбы ФАБ-500, сообщает Telegram-канал "На самом деле в Запорожье".

Портал актуальных новостей с территорий, освобождённой Запорожской области информирует, что Воздушно-космические силы России нанесли не менее десяти ударов "за шиворот неприятелю".

"Бомбардировщики отработали громко и пошли за новой порцией", — пишет канал.

Ранее сообщалось, что наступление ВСУ на Запорожском фронте обернулось для них кровавым провалом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.