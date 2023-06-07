На Запорожском направлении российские войска ударили вслед убегающим боевикам ВСУ.
Вдогонку к отступившим сегодня всушникам летят планирующие авиационные бомбы ФАБ-500, сообщает Telegram-канал "На самом деле в Запорожье".
Портал актуальных новостей с территорий, освобождённой Запорожской области информирует, что Воздушно-космические силы России нанесли не менее десяти ударов "за шиворот неприятелю".
"Бомбардировщики отработали громко и пошли за новой порцией", — пишет канал.
Ранее сообщалось, что наступление ВСУ на Запорожском фронте обернулось для них кровавым провалом.
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