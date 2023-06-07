Попытки прорыва штурмовых рот пехоты и бронегрупп ВСУ шли по нескольким направлениям под город Орехов.
ВС РФ отразили атаки в сторону посёлков Белогорье, Лобковое, Копани и Работино.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Украинские танки, БМП и пехота на минах и под огнём артиллеристов и мотострелков РФ понесли серьёзные потери. Только группа 291-го полка уничтожила четверых штурмовиков и 10 всушников.
Затем самолёты ВКС РФ нанесли удары управляемыми бомбами и ракетами.
Интенсивность наступления ВСУ начала спадать и вскоре затихла. А российские артиллеристы "проводили" бегущих выживших националистов вместе с техникой.
Потери Киева сейчас подсчитываются.
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