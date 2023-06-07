Наступление ВСУ на Запорожском фронте обернулось для них кровавым провалом

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Попытки прорыва штурмовых рот пехоты и бронегрупп ВСУ шли по нескольким направлениям под город Орехов.

Фото: РИА Новости

ВС РФ отразили атаки в сторону посёлков Белогорье, Лобковое, Копани и Работино.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Украинские танки, БМП и пехота на минах и под огнём артиллеристов и мотострелков РФ понесли серьёзные потери. Только группа 291-го полка уничтожила четверых штурмовиков и 10 всушников.

Затем самолёты ВКС РФ нанесли удары управляемыми бомбами и ракетами.

Интенсивность наступления ВСУ начала спадать и вскоре затихла. А российские артиллеристы "проводили" бегущих выживших националистов вместе с техникой.

Потери Киева сейчас подсчитываются.