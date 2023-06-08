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ТОС "Солнцепёк" ВС РФ поразила украинские опорные пункты под Артёмовском

1:03
Силовые структуры

Российские военные поразили опорные пункты Вооружённых сил Украины (ВСУ) под Артёмовском в ДНР с помощью тяжёлой огнемётной системы (ТОС) "Солнцепёк".

ТОС "Солнцепёк" ВС РФ поразила украинские опорные пункты под Артёмовском
Фото: Вадим Савицкий

По словам начальника пресс-центра группировки войск "Юг" Вадима Астафьева, украинские позиции были выжжены возле населённых пунктов Кирово и Дружба.

"Нанесено поражение по опорным пунктам 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ", — уточнил представитель Минобороны РФ в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что российская авиация ударила по местам сосредоточения боевиков ВСУ у Спорного, Весёлого и Курдюмовки. Как пояснил Астафьев, Киев также лишился гаубиц Д-20 и Д-30, самоходной артиллерийской установки "Гвоздика", миномёта и 122-миллиметрового орудия в ДНР.

Ранее бойцы РФ, применив ТОС "Солнцепёк", поразили позиции ВСУ на Авдеевском направлении.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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