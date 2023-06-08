Российские военные поразили опорные пункты Вооружённых сил Украины (ВСУ) под Артёмовском в ДНР с помощью тяжёлой огнемётной системы (ТОС) "Солнцепёк".
По словам начальника пресс-центра группировки войск "Юг" Вадима Астафьева, украинские позиции были выжжены возле населённых пунктов Кирово и Дружба.
"Нанесено поражение по опорным пунктам 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ", — уточнил представитель Минобороны РФ в беседе с РИА Новости.
Он добавил, что российская авиация ударила по местам сосредоточения боевиков ВСУ у Спорного, Весёлого и Курдюмовки. Как пояснил Астафьев, Киев также лишился гаубиц Д-20 и Д-30, самоходной артиллерийской установки "Гвоздика", миномёта и 122-миллиметрового орудия в ДНР.
Ранее бойцы РФ, применив ТОС "Солнцепёк", поразили позиции ВСУ на Авдеевском направлении.
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