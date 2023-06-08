ТОС "Солнцепёк" ВС РФ поразила украинские опорные пункты под Артёмовском

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные поразили опорные пункты Вооружённых сил Украины (ВСУ) под Артёмовском в ДНР с помощью тяжёлой огнемётной системы (ТОС) "Солнцепёк".

Фото: Вадим Савицкий

По словам начальника пресс-центра группировки войск "Юг" Вадима Астафьева, украинские позиции были выжжены возле населённых пунктов Кирово и Дружба.

"Нанесено поражение по опорным пунктам 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ", — уточнил представитель Минобороны РФ в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что российская авиация ударила по местам сосредоточения боевиков ВСУ у Спорного, Весёлого и Курдюмовки. Как пояснил Астафьев, Киев также лишился гаубиц Д-20 и Д-30, самоходной артиллерийской установки "Гвоздика", миномёта и 122-миллиметрового орудия в ДНР.

Ранее бойцы РФ, применив ТОС "Солнцепёк", поразили позиции ВСУ на Авдеевском направлении.