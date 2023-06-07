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ТОС-1А "Солнцепёк" выжег позиции боевиков ВСУ на фронте в районе Авдеевки

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Силовые структуры

Боевики украинской армии замаскировали свои позиции в лесополосе на Авдеевском направлении. Однако российские разведчики обнаружили противника и передали координаты артиллеристам.

При помощи тяжёлой огнемётной системы (ТОС) "Солнцепёк" военнослужащие ВС РФ выжгли позиции ВСУ. Находящийся на фронте депутат Виталий Милонов опубликовал кадры мощных ударов.

"Наши отработали из "Солнцепёка" по посадке, кишащей хохлонацистами. Уже не кишат", — указал он.

Термобарические боеприпасы проникают через стены бетонных укрытий благодаря особой смеси, которая просачивается сквозь щели и выжигает всё на своём пути. 

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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