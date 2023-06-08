Украинский шпион расплакался, признаваясь в передаче информации киевским спецслужбам

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинский шпион, которого удалось задержать на территории Донецкой Народной Республики, расплакался, признаваясь в работе на Службу внешней разведки Украины (СВРУ).

Фото: 04.мвд.рф

Диверсант раскаялся в том, что передавал ценную информацию киевским спецслужбам. Соответствующую видеозапись публикует РИА Новости в Telegram-канале.

Как пояснили в УФСБ, речь идёт о задержании Михаила Михайленко, который с 2018 года за деньги собирал для украинских разведчиков сведения о деятельности силовиков из ДНР, а затем о местах сосредоточения российской армии. После ареста мужчина признался в содеянном.

"Я глубоко и сильно раскаиваюсь и прошу прощения у всего общества, прошу прощения у своих родственников, своих близким, которым я доставил эту неприятность. Простите меня за мой подлый поступок", — подчеркнул задержанный, после чего расплакался.

Ранее стало известно, что в Херсонской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пытались с помощью угроз завербовать душевнобольного человека для дальнейшего шпионажа.