На Запорожском направлении, где ВСУ пытаются прорвать российскую оборону, слышен устойчивый гул авиации ВКС России, сообщили военные корреспонденты. Согласно информации, в атаку пошли "Аллигаторы", "Ночные охотники" и истребители.
По данным военкоров, авиация наносит удары по украинским боевикам, которые пытаются идти в наступление.
"Под городом Орехов гул авиации: истребители-бомбардировщики наносят удары по местам скопления бронегрупп и пехоты ВСУ", — передают военкоры "Русской весны".
Управляемыми ракетами по врагу наносят Ка-52 и Ми-28, сообщили источники.
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