"РВ": "Аллигаторы" и "Ночные охотники" атакуют ВСУ на Запорожском направлении — Пошли птички!

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Запорожском направлении, где ВСУ пытаются прорвать российскую оборону, слышен устойчивый гул авиации ВКС России, сообщили военные корреспонденты. Согласно информации, в атаку пошли "Аллигаторы", "Ночные охотники" и истребители.

Фото: Вадим Савицкий

По данным военкоров, авиация наносит удары по украинским боевикам, которые пытаются идти в наступление.

"Под городом Орехов гул авиации: истребители-бомбардировщики наносят удары по местам скопления бронегрупп и пехоты ВСУ", — передают военкоры "Русской весны".

Управляемыми ракетами по врагу наносят Ка-52 и Ми-28, сообщили источники.