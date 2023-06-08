Военкоры WarGonzo проинформировали о ситуации в Запорожье: ВСУ бросили в атаку до 120 единиц техники

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские боевики бросили в атаку на Запорожском направлении около 120 танков, сообщили военкоры. На линию российской обороны выдвинулись четыре колонны техники.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/42913

Согласно информации, в каждой колонне по 25-30 единиц техники.

"Бронегруппы были разделены по парам, во главе каждой по 4-5 танков — на/в остальной технике — пехота. Большая часть танков подорвались на минных полях — тех, что были способны передвигаться дальше, ждали наши ПТУРы", — сообщили военкоры Telegram-канала WarGonzo.

Пехоту и боевые машины встретили ответным огнём, за счёт чего часть живой силы противника была "рассеяна". ВСУшники разрозненно начали отступать от рубежей линии соприкосновения.