Украинские боевики бросили в атаку на Запорожском направлении около 120 танков, сообщили военкоры. На линию российской обороны выдвинулись четыре колонны техники.
Согласно информации, в каждой колонне по 25-30 единиц техники.
"Бронегруппы были разделены по парам, во главе каждой по 4-5 танков — на/в остальной технике — пехота. Большая часть танков подорвались на минных полях — тех, что были способны передвигаться дальше, ждали наши ПТУРы", — сообщили военкоры Telegram-канала WarGonzo.
Пехоту и боевые машины встретили ответным огнём, за счёт чего часть живой силы противника была "рассеяна". ВСУшники разрозненно начали отступать от рубежей линии соприкосновения.
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