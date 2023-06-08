Зеленский: Киев не причастен к взрывам на Nord Stream и обстрелам Белгородской области

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Лидер киевского режима Владимир Зеленский выступил с заявлением о том, что Украина не причастна к взрывам на газопроводах "Северные потоки" и боевым действиям, которые идут в настоящее время в Белгородской области.

Фото: Телеграм

Зеленский сообщил об этом в интервью корреспондентам Politico. Таким образом он прокомментировал публикацию The Washington Post о том, что сотрудники спецслужб Соединённых Штатов были проинформированы о планах Киева по атакам газопроводов ещё за три месяца до чрезвычайного происшествия.

"Я — президент, и я отдаю соответствующие приказы. Ничего подобного Украина не делала, — заверил Зеленский. — Я бы никогда так не поступил".

Президент Украины обратился с призывом к западным СМИ не предъявлять военным ВСУ обвинения в диверсиях без предоставления реальных доказательств.