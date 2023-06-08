Лидер киевского режима Владимир Зеленский выступил с заявлением о том, что Украина не причастна к взрывам на газопроводах "Северные потоки" и боевым действиям, которые идут в настоящее время в Белгородской области.
Зеленский сообщил об этом в интервью корреспондентам Politico. Таким образом он прокомментировал публикацию The Washington Post о том, что сотрудники спецслужб Соединённых Штатов были проинформированы о планах Киева по атакам газопроводов ещё за три месяца до чрезвычайного происшествия.
"Я — президент, и я отдаю соответствующие приказы. Ничего подобного Украина не делала, — заверил Зеленский. — Я бы никогда так не поступил".
Президент Украины обратился с призывом к западным СМИ не предъявлять военным ВСУ обвинения в диверсиях без предоставления реальных доказательств.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Популярные лекарства для лечения болезней ЖКТ могут быть опасны для почек.