Гладков: боевики ВСУ обстреляли из "Градов" село Графовка в Шебекинском округе

0:33 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал об очередном массированном обстреле боевиками ВСУ Шебекинского округа.

Фото: https://t.me/vvgladkov

В среду, 7 июня, под огонь противника попал населённый пункт Графовка. По словам руководителя региона, инцидент обошёлся без жертв и пострадавших.

Украинские снаряды упали рядом со зданиями Дома культуры и школы. Несколько ракет, выпущенных из РСЗО "Град", прилетели на территорию частного сектора.