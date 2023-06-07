Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал об очередном массированном обстреле боевиками ВСУ Шебекинского округа.
В среду, 7 июня, под огонь противника попал населённый пункт Графовка. По словам руководителя региона, инцидент обошёлся без жертв и пострадавших.
Украинские снаряды упали рядом со зданиями Дома культуры и школы. Несколько ракет, выпущенных из РСЗО "Град", прилетели на территорию частного сектора.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Владимир Зеленский собрал экстренное совещание, на котором присутствовал Залужный.