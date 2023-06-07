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Гладков: боевики ВСУ обстреляли из "Градов" село Графовка в Шебекинском округе

0:33
Силовые структуры

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал об очередном массированном обстреле боевиками ВСУ Шебекинского округа.

Гладков: боевики ВСУ обстреляли из "Градов" село Графовка в Шебекинском округе
Фото: https://t.me/vvgladkov

В среду, 7 июня, под огонь противника попал населённый пункт Графовка. По словам руководителя региона, инцидент обошёлся без жертв и пострадавших.

Украинские снаряды упали рядом со зданиями Дома культуры и школы. Несколько ракет, выпущенных из РСЗО "Град", прилетели на территорию частного сектора.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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