Вооружённые силы Украины (ВСУ) не смогли вклиниться в оборону российских войск, четвёртые сутки наступления не принесли противнику никаких результатов. Об этом заявил военный эксперт Владислав Шурыгин в своём Telegram-канале.
"Очевидно, что прорыв русской обороны затягивается. По украинским планам, просчитанным и утверждённым в европейских штабах НАТО, на прорыв первой линии (5-7 километров) отводилось двое суток", - отметил аналитик.
Он считает, что командование ВСУ, скорее всего, попытается сейчас максимально нарастить усилия, чтобы всё же вклиниться в боевые порядки армии России на глубину, которая позволит создать плацдарм для дальнейшего прорыва.
По мнению Шурыгина, есть все основания утверждать, что определяющей для хода и исхода всей летней кампании станет ближайшая неделя. И если ВСУ не смогут добиться решительного успеха, то дальнейшие наступательные действия лишатся всякого смысла и станут только неоправданным расходованием людских и материальных резервов, заключил автор канала.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Популярные лекарства для лечения болезней ЖКТ могут быть опасны для почек.