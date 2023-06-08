Шурыгин: четвёртые сутки наступления не принесли Киеву никаких результатов

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) не смогли вклиниться в оборону российских войск, четвёртые сутки наступления не принесли противнику никаких результатов. Об этом заявил военный эксперт Владислав Шурыгин в своём Telegram-канале.

Фото: informing.ru

"Очевидно, что прорыв русской обороны затягивается. По украинским планам, просчитанным и утверждённым в европейских штабах НАТО, на прорыв первой линии (5-7 километров) отводилось двое суток", - отметил аналитик.

Он считает, что командование ВСУ, скорее всего, попытается сейчас максимально нарастить усилия, чтобы всё же вклиниться в боевые порядки армии России на глубину, которая позволит создать плацдарм для дальнейшего прорыва.

По мнению Шурыгина, есть все основания утверждать, что определяющей для хода и исхода всей летней кампании станет ближайшая неделя. И если ВСУ не смогут добиться решительного успеха, то дальнейшие наступательные действия лишатся всякого смысла и станут только неоправданным расходованием людских и материальных резервов, заключил автор канала.

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