Офицер ЛНР Марочко: потери киевского режима на трёх направлениях выросли втрое за неделю

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киевский режим на Краснолиманском, Купянском и Донецком направлениях понёс за последнюю неделю потери, которые втрое выше показателей предыдущей недели.

Фото: https://t.me/marochkolive

Корреспонденты РИА "Новости" пишут об этом со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко. По его словам, боевики ВСУ в настоящее время несут колоссальные потери на Луганском направлении в зоне ответственности военнослужащих Южной группировки войск.

"Безвозвратные и санитарные потери противника по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели (с понедельника по среду) увеличились втрое", — констатировал Марочко.

Военный эксперт связал такие огромные потери Киева с активным наступлением.