Киевский режим на Краснолиманском, Купянском и Донецком направлениях понёс за последнюю неделю потери, которые втрое выше показателей предыдущей недели.
Корреспонденты РИА "Новости" пишут об этом со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко. По его словам, боевики ВСУ в настоящее время несут колоссальные потери на Луганском направлении в зоне ответственности военнослужащих Южной группировки войск.
"Безвозвратные и санитарные потери противника по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели (с понедельника по среду) увеличились втрое", — констатировал Марочко.
Военный эксперт связал такие огромные потери Киева с активным наступлением.
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