Шойгу: киевский режим предпринял давно обещанное наступление, сосредоточив огромные силы

0:29 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики ВСУ на протяжении минувших суток предприняли давно анонсированное ими контрнаступление, следует из заявления главы Минобороны России Сергея Шойгу.

Фото: https://www.topnews.ru/news_id_498406.html

По его словам, с этой целью киевский режим сосредоточил существенные силы в виде личного состава и боевой техники одновременно на нескольких участках на линии соприкосновения.

При этом противник потерял до 1600 человек, резюмировал Шойгу.