Боевики ВСУ на протяжении минувших суток предприняли давно анонсированное ими контрнаступление, следует из заявления главы Минобороны России Сергея Шойгу.
По его словам, с этой целью киевский режим сосредоточил существенные силы в виде личного состава и боевой техники одновременно на нескольких участках на линии соприкосновения.
При этом противник потерял до 1600 человек, резюмировал Шойгу.
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