Врио главы ДНР Пушилин: в Артёмовске украинских военных нет

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Заявления представителей киевского режима о том, что в Артёмовске присутствуют украинские военнослужащие, не соответствуют действительности. РИА "Новости" пишет об этом со ссылкой на соответствующее заявление врио главы ДНР Дениса Пушилина.

Фото: https://www.rusdialog.ru/images/news/4164b1cc693fc3af529d6f362aa35f42.jpg

Он заверил в том, что на территории освобождённого российской армией города нет на данный момент ни одного боевика ВСУ.

"Миф о том, что Артёмовск хоть в какой-то части (под контролем Украины — прим. ред.), — абсолютно нет", — подчеркнул Пушилин.

По его словам, киевский режим не оставляет попыток улучшения своих позиций на подступах к Артёмовску, однако, военнослужащие ВС РФ успешно их пресекают. Обстановка на данном направлении сейчас по-прежнему "стабильно сложная, но контролируемая", резюмировал Пушилин.