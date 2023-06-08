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Врио главы ДНР Пушилин: в Артёмовске украинских военных нет

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Силовые структуры

Заявления представителей киевского режима о том, что в Артёмовске присутствуют украинские военнослужащие, не соответствуют действительности. РИА "Новости" пишет об этом со ссылкой на соответствующее заявление врио главы ДНР Дениса Пушилина.

Врио главы ДНР Пушилин: в Артёмовске украинских военных нет
Фото: https://www.rusdialog.ru/images/news/4164b1cc693fc3af529d6f362aa35f42.jpg

Он заверил в том, что на территории освобождённого российской армией города нет на данный момент ни одного боевика ВСУ.

"Миф о том, что Артёмовск хоть в какой-то части (под контролем Украины — прим. ред.), — абсолютно нет", — подчеркнул Пушилин.

По его словам, киевский режим не оставляет попыток улучшения своих позиций на подступах к Артёмовску, однако, военнослужащие ВС РФ успешно их пресекают. Обстановка на данном направлении сейчас по-прежнему "стабильно сложная, но контролируемая", резюмировал Пушилин.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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