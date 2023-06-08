Заявления представителей киевского режима о том, что в Артёмовске присутствуют украинские военнослужащие, не соответствуют действительности. РИА "Новости" пишет об этом со ссылкой на соответствующее заявление врио главы ДНР Дениса Пушилина.
Он заверил в том, что на территории освобождённого российской армией города нет на данный момент ни одного боевика ВСУ.
"Миф о том, что Артёмовск хоть в какой-то части (под контролем Украины — прим. ред.), — абсолютно нет", — подчеркнул Пушилин.
По его словам, киевский режим не оставляет попыток улучшения своих позиций на подступах к Артёмовску, однако, военнослужащие ВС РФ успешно их пресекают. Обстановка на данном направлении сейчас по-прежнему "стабильно сложная, но контролируемая", резюмировал Пушилин.
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