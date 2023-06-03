Российский военный эксперт Борис Рожин проинформировал о ситуации, которая сложилась на сегодняшний день в зоне проведения СВО на бахмутском направлении.
После сокрушительного поражения в боях за Артёмовск и провала контрудара в период с 10 по 31 мая в командовании ВСУ было принято решение о фактической приостановке попыток "окружить" город, отмечает эксперт.
Укронацисты сконцентрировались сейчас на стабилизации фронта, образовавшегося на момент завершения сражения, резюмировал Рожин.
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