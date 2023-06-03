Военный эксперт Рожин: боевики ВСУ оставили попытки окружить Артёмовск

0:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российский военный эксперт Борис Рожин проинформировал о ситуации, которая сложилась на сегодняшний день в зоне проведения СВО на бахмутском направлении.

Фото: rusvesna.su

После сокрушительного поражения в боях за Артёмовск и провала контрудара в период с 10 по 31 мая в командовании ВСУ было принято решение о фактической приостановке попыток "окружить" город, отмечает эксперт.

Укронацисты сконцентрировались сейчас на стабилизации фронта, образовавшегося на момент завершения сражения, резюмировал Рожин.