Осташко: "Новодонецкие панфиловцы" сорвали атаку ВСУ на Угледарском направлении

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Несмотря на все усилия украинских войск на Угледарском направлении, ВСУ третьи сутки не могут сломить сопротивление полицейского спецназа ДНР, рассказал журналист Руслан Осташко.

Фото: Вадим Савицкий

В боях за Новодонецкое противник продолжает терять личный состав и бронетехнику, но не может продвинуться ни на шаг.

"Новодонецкие панфиловцы" сорвали атаку ВСУ на Угледарском направлении", — заявил телеведущий в своём Telegram-канале.

Такое прозвище он дал оперативно-боевому тактическому формированию Донецкой Народной Республики "Каскад".

"Потери противника за прошедшие сутки только здесь составили более 200 человек", — резюмировал Осташко.

Ранее политолог отметил, что ночной бой на Запорожском направлении 8 июня стал самым серьёзным сражением за месяцы спецоперации.