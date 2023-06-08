Несмотря на все усилия украинских войск на Угледарском направлении, ВСУ третьи сутки не могут сломить сопротивление полицейского спецназа ДНР, рассказал журналист Руслан Осташко.
В боях за Новодонецкое противник продолжает терять личный состав и бронетехнику, но не может продвинуться ни на шаг.
"Новодонецкие панфиловцы" сорвали атаку ВСУ на Угледарском направлении", — заявил телеведущий в своём Telegram-канале.
Такое прозвище он дал оперативно-боевому тактическому формированию Донецкой Народной Республики "Каскад".
"Потери противника за прошедшие сутки только здесь составили более 200 человек", — резюмировал Осташко.
Ранее политолог отметил, что ночной бой на Запорожском направлении 8 июня стал самым серьёзным сражением за месяцы спецоперации.
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