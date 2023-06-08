Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Известия": россиянам предлагают запретить выбрасывать одежду в мусорные баки
Гладков заявил, что система ПВО поразила две воздушные цели в небе над Белгородом
Почему ручник может не держать машину
На территории сгоревшей Успенской церкви в Карелии будут работать археологи
Украинский шпион расплакался, признаваясь в передаче информации киевским спецслужбам
Инфекционист Поздняков предупредил, что паразиты в организме могут вызвать рак
Организаторы популярного кинофестиваля "Окно в Европу" сменили название в поддержку России
РВ: атака ВСУ на Запорожском направлении в разгаре, танки пытаются прорваться сквозь огонь
ТОС "Солнцепёк" ВС РФ поразила украинские опорные пункты под Артёмовском

Политолог Баширов: ночью 8 июня был самый серьёзный бой за многие месяцы СВО

0:53
Силовые структуры

Ночное сражение 8 июня на Запорожском направлении, где украинские войска бросили в атаку до 120 единиц бронетехники, стало самым крупным за несколько месяцев спецоперации, заявил политолог Марат Баширов.

Политолог Баширов: ночью 8 июня был самый серьёзный бой за многие месяцы СВО
Фото: Вадим Савицкий

"Сегодня ночью был самый серьёзный бой за многие месяцы СВО. На Запорожском направлении. Наши устояли и разбили украинские бронекулаки", — написал он в своём Telegram-канале.

Противник потерял большое количество танков и броневиков от огня российской артиллерии, а попытка ударить по позициям ВС РФ из американских ракетных комплексов Himars провалилась, так как все боеприпасы были перехвачены силами ПВО.

Ранее военкоры сообщили, что украинское командование было вынуждено поменять тактику после неудачного наступления у Авдеевки.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Об опасности для почек препаратов, содержащих омепразол, пантопразол и другие вещества, предупредил Минздрав РФ

Популярные лекарства для лечения болезней ЖКТ могут быть опасны для почек.

Минздрав РФ предупредил россиян об опасности для почек популярных лекарств для лечения язвы желудка
АЕБ: популярные бренды не продали ни одного автомобиля в мае 2023 года
Полный провал: популярные бренды в России не смогли продать ни одной машины в мае 2023 года
Главную опасность секретного оборудования ВСУ назвал эксперт
Поляки шокированы новыми возможностями туристов из РФ: "Непонятное решение"
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
Хирург перечислил три признака нарушения кровообращения
Онколог озвучил способ вовремя выявить агрессивные виды рака
Отдыха в Турции "за копейки" больше не будет, заявила россиянка
Отдыха в Турции "за копейки" больше не будет, заявила россиянка
Последние материалы
Организаторы популярного кинофестиваля "Окно в Европу" сменили название в поддержку России
Почему АКПП начала дёргаться после замены масла
РВ: атака ВСУ на Запорожском направлении в разгаре, танки пытаются прорваться сквозь огонь
ТОС "Солнцепёк" ВС РФ поразила украинские опорные пункты под Артёмовском
Военкоры WarGonzo проинформировали о ситуации в Запорожье: ВСУ бросили в атаку до 120 единиц техники
АТОР проинформировала граждан из РФ о сложностях в посещении пирамид и музеев Египта
Минобороны РФ: артиллеристы ЦВО на Краснолиманском направлении применили "огневое прочёсывание"
Почему система ABS опасна в поддержанных автомобилях
Экс-советник ЦРУ Рикардс: единая валюта БРИКС приведёт к краху США
Сладков: на Артёмовском направлении у ВСУ большие потери — бьют HIMARS по окопам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников