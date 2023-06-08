Политолог Баширов: ночью 8 июня был самый серьёзный бой за многие месяцы СВО

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ночное сражение 8 июня на Запорожском направлении, где украинские войска бросили в атаку до 120 единиц бронетехники, стало самым крупным за несколько месяцев спецоперации, заявил политолог Марат Баширов.

Фото: Вадим Савицкий

"Сегодня ночью был самый серьёзный бой за многие месяцы СВО. На Запорожском направлении. Наши устояли и разбили украинские бронекулаки", — написал он в своём Telegram-канале.

Противник потерял большое количество танков и броневиков от огня российской артиллерии, а попытка ударить по позициям ВС РФ из американских ракетных комплексов Himars провалилась, так как все боеприпасы были перехвачены силами ПВО.

Ранее военкоры сообщили, что украинское командование было вынуждено поменять тактику после неудачного наступления у Авдеевки.