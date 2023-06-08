Ночное сражение 8 июня на Запорожском направлении, где украинские войска бросили в атаку до 120 единиц бронетехники, стало самым крупным за несколько месяцев спецоперации, заявил политолог Марат Баширов.
"Сегодня ночью был самый серьёзный бой за многие месяцы СВО. На Запорожском направлении. Наши устояли и разбили украинские бронекулаки", — написал он в своём Telegram-канале.
Противник потерял большое количество танков и броневиков от огня российской артиллерии, а попытка ударить по позициям ВС РФ из американских ракетных комплексов Himars провалилась, так как все боеприпасы были перехвачены силами ПВО.
Ранее военкоры сообщили, что украинское командование было вынуждено поменять тактику после неудачного наступления у Авдеевки.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Популярные лекарства для лечения болезней ЖКТ могут быть опасны для почек.