Наводчика ударов беспилотными аппаратами по Черноморскому флоту начали разыскивать в Севастополе.
Об этом со ссылкой на источники сообщает "МК".
В полицию обратилась бдительная местная жительница, которая сообщила, что на балконе соседнего дома увидела в бинокль замаскированные москитной сеткой видеокамеры, направленные на севастопольскую Стрелецкую бухту.
Сотрудники правоохранительных органов приступили к поиску "подозрительного балкона". Есть версия, что он принадлежит наводчику беспилотников ВСУ, которые атаковали Черноморский флот РФ.
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