В Крыму разыскивают наводчика украинских беспилотников

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Наводчика ударов беспилотными аппаратами по Черноморскому флоту начали разыскивать в Севастополе.

Фото: РИА Новости

Об этом со ссылкой на источники сообщает "МК".

В полицию обратилась бдительная местная жительница, которая сообщила, что на балконе соседнего дома увидела в бинокль замаскированные москитной сеткой видеокамеры, направленные на севастопольскую Стрелецкую бухту.

Сотрудники правоохранительных органов приступили к поиску "подозрительного балкона". Есть версия, что он принадлежит наводчику беспилотников ВСУ, которые атаковали Черноморский флот РФ.

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