Украинский ЦИПСО проигнорировал ночную самоубийственную атаку ВСУ

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПСО) проигнорировал ночную самоубийственную атаку националистов на Запорожском направлении.

Фото: Всероссийское казачье общество

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

"Украинские каналы пишут, что "русские выдумали ночные бои". Но это лишь подтверждает провал их контратаки, ведь в случае успеха в укропабликах наши войска бы уже до Мелитополя "догнали", — пишет ведущий Первого канала.

Потери врага за прошедшие сутки только здесь — более 200 человек.

Любопытно, что украинская армия уже третьи сутки пытается наступать, а в украинских СМИ это не сопровождается никакой информационной поддержкой. Киевская власть, по всей вероятности, в полном шоке, подытожил Осташко.

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