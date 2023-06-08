Лукашенко: сначала нужно прекратить украинский конфликт, а затем искать его причины

Сейчас чрезвычайно важно прекратить украинский конфликт, а не активно искать его причины, следует из заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко. Политик выразил своё мнение в ходе переговоров с секретарями совбезов стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности.

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Лукашенко акцентировал внимание на том, что ни одно подобное совещание не обходится без дискуссий на тему вооружённого противостояния на Украине.

"Как человек уже опытный хотел бы просто попросить вас и предостеречь от попытки поискать сейчас какие-то причины, — заявил белорусский лидер. — Рано или поздно мы будем говорить о причинах. Но сейчас важнейший вопрос — остановить этот конфликт".

Лукашенко проинформировал также о том, что за последние несколько дней российская армия уничтожила огромное количество боевой техники ВСУ. Потери киевского режима — колоссальные, резюмировал президент Белоруссии.