Сейчас чрезвычайно важно прекратить украинский конфликт, а не активно искать его причины, следует из заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко. Политик выразил своё мнение в ходе переговоров с секретарями совбезов стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности.
Лукашенко акцентировал внимание на том, что ни одно подобное совещание не обходится без дискуссий на тему вооружённого противостояния на Украине.
"Как человек уже опытный хотел бы просто попросить вас и предостеречь от попытки поискать сейчас какие-то причины, — заявил белорусский лидер. — Рано или поздно мы будем говорить о причинах. Но сейчас важнейший вопрос — остановить этот конфликт".
Лукашенко проинформировал также о том, что за последние несколько дней российская армия уничтожила огромное количество боевой техники ВСУ. Потери киевского режима — колоссальные, резюмировал президент Белоруссии.
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