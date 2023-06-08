Руководитель венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что провёл заседание совета обороны. Причиной послужило увеличение интенсивности боёв на Украине.
"Совет обороны собрался на рассвете. Для нас безопасность Венгрии — приоритет!" — подчеркнул премьер на своей официальной странице в Facebook*.
Вместе с этим представитель Будапешта указал на важность завершения вооружённого столкновения.
Ранее лидер Белоруссии Александр Лукашенко призвал прекратить конфликт на Украине.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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