Премьер Венгрии Орбан созвал совет обороны из-за обострения конфликта на Украине

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что провёл заседание совета обороны. Причиной послужило увеличение интенсивности боёв на Украине.

Фото: miniszterelnok.hu

"Совет обороны собрался на рассвете. Для нас безопасность Венгрии — приоритет!" — подчеркнул премьер на своей официальной странице в Facebook*.

Вместе с этим представитель Будапешта указал на важность завершения вооружённого столкновения.

Ранее лидер Белоруссии Александр Лукашенко призвал прекратить конфликт на Украине.

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