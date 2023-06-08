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Генерал Картаполов подвёл итоги провального контрнаступления ВСУ в районе Запорожья

Силовые структуры

Боевики украинской армии попытались прорваться к Запорожью ночью 8 июня. Однако российским войска удалось отразить атаку противника. Глава комитета по обороне Госдумы, генерал-полковник Андрей Картаполов.

Генерал Картаполов подвёл итоги провального контрнаступления ВСУ в районе Запорожья
Фото: Телеграм

Он подчеркнул, что активные бои в зоне спецоперации идут уже четвёртые сутки. Боевики ВСУ хорошо обучены, подготовлены и оснащены западной техникой.

"По интенсивности контрнаступление Украины можно сравнить с боями подо Ржевом Великой Отечественной войны", — отметил генерал-полковник в эфире программы "Полный контакт с Владимиром Соловьёвым".

Несмотря на поддержку со стороны НАТО противнику не удалось достигнуть успеха ни на одном из направлений.

"Украинское хвалёное контрнаступление захлебнулось в их же поганой кровушке!" — подчеркнул Картаполов.

Генерал сообщил, что только за минувшие сутки ВС РФ уничтожили 26 танков, 14 бронетранспортёров, 50 боевых машин, три гаубицы, 12 миномётов, один самолёт.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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