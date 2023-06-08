Экс-премьер Италии Марио Драги рассказал о последствиях победы России в конфликте на Украине.
Политик перечислил ценности Евросоюза. По мнению Драги, к ним относятся мир, свобода и уважительное отношение к демократии и суверенитету. Проигрыш ВСУ "смертельно ударит" по объединению, добавил Драги.
"Поэтому у Штатов, Европы, их союзников нет альтернативы, кроме как обеспечить победу Украины в этом столкновении", — заключил бывший премьер во время выступления в Массачусетском технологическом институте в Бостоне.
Ранее Драги заявил, что боевые действия на Украине может закончить только лидер РФ Владимир Путин.
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