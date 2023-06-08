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Бывший премьер Италии Драги предупредил о катастрофе для Евросоюза в случае поражения Украины

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Силовые структуры

Экс-премьер Италии Марио Драги рассказал о последствиях победы России в конфликте на Украине.

Бывший премьер Италии Драги предупредил о катастрофе для Евросоюза в случае поражения Украины
Фото: By European Parliament from EU - Twenty years of the euro: three in four Europeans are in favour of the single currency, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=75941159

Политик перечислил ценности Евросоюза. По мнению Драги, к ним относятся мир, свобода и уважительное отношение к демократии и суверенитету. Проигрыш ВСУ "смертельно ударит" по объединению, добавил Драги.

"Поэтому у Штатов, Европы, их союзников нет альтернативы, кроме как обеспечить победу Украины в этом столкновении", — заключил бывший премьер во время выступления в Массачусетском технологическом институте в Бостоне.

Ранее Драги заявил, что боевые действия на Украине может закончить только лидер РФ Владимир Путин.

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Автор Евгения Васильева
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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