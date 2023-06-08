Первый военнопленный, захваченный группой "Восток" в Запорожской области, рассказал о "контрнаступе" ВСУ

Появился первый украинский пленный, захваченный военнослужащими группировки "Восток" в Запорожской области.

Фото: t.me/RVvoenkor

Об этом сообщает Telegram-канал "NE.САХАР".

"Лейтенант Костюк Андрей Александрович 20.08.1996 года рождения, позывной "Лесник" — командир взвода 2-го батальона 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Мобилизован 24.02.2022 года", — сообщает портал.

Пленный рассказал, что украинское командование держит боеспособные военные формирования в резерве. А в штурмах российских позиций принимают участие неподготовленные мобилизованные, задача которых — обезвредить собственными телами минные поля, найти бреши в обороне Вооружённых сил России, чтобы потом в дело вступили уже украинцы "высшего сорта", цитирует боевика канал.

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